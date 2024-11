Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … il Poggibonsi di Stefano Lotti con la maglia “danese”

Leggi su Glieroidelcalcio.com

Ladel1987-88Ultima tappa del nostro viaggio tra le maglie della Toscana. Concludiamo questo tour con un’altra bellissimadi provincia; stavolta siamo in Val d’Elsa, in provincia di Siena per raccontare di una bellissimadeldella stagione 1987-88.La squadra, che il prossimo anno compirà 100 anni dalla propria fondazione, ha come simbolo un leone. I colori sociali sono il giallo ed il rosso. Come lo stemma comunale.Le caratteristicheLa, prodotta dalla Emme, che fu per i colori giallorossi sinonimo di gioie e dolori, come dirò più avanti. È un modello che chiaramente si ispira alla celebre “danish dynamite”. Vale a dire la celebre divisa ideata dalla Hummel che accompagnò la nazionaleai campionati del Mondo di Messico ’86 e per il periodo successivo.