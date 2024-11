Lapresse.it - Torino, Marchisio e Sonego inaugurano i nuovi campi da gioco di corso Vercelli

l’inaugurazione dei tredadi, ristrutturati da Lavazza e dal collettivo artistico Truly Design nell’ambito di un intervento di riqualificazione urbana per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali del capoluogo piemontese.“Questo dev’essere un luogo, non soltanto di competizione nel calcio, nel basket o nel tennis, ma anche un luogo di condivisione tra di voi: delle vostre paure, dei vostri sogni, di come poterli affrontare. Questo dev’essere un luogo dove ci sia tanta fiducia tra di voi, dovete crearla tra di voi, e dovete proteggerlo” ha detto Claudio, ex centrosta della Nazionale, sul palco dell’evento inaugurale insieme al tennista Lorenzoche ha aggiunto: “Lo sport unisce i ragazzi, fa creare le prime amicizie, sono contento di questo luogo”.