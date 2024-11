Lidentita.it - The Don punta su Elon e sull’ala dura per il bis alla Casa Bianca

Leggi su Lidentita.it

Donald Trump ha nominatoMusk a capo del dipartimento per l’Efficienza governativa, (Doge). L’amministratore delegato di X dovrà consigliare il presidente eletto su come ridurre la spesa della burocrazia. Musk sarà affiancato dall’ex candidato repubblicanopresidenza, Vivek Ramaswamy. Per il Pentagono, il tycoon ha scelto Pete Hegseth, volto noto dell’emittente Fox, mentre a . The Donsuper il bisL'Identità.