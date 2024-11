Gaeta.it - Tagli di scena in Gladiator II: due baci tra uomini esclusi dall’edizione finale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sotto i riflettori della cinematografia, “II” di Ridley Scott ha suscitato discussioni non solo per l’attesa trama ma anche per alcune scelte registiche. Tra le controversie emergono duetra, rimasti fuoriconclusiva del film, generando curiosità tra il pubblico e la stampa. Questo rende la presentazione del film, che si tiene oggi a Roma presso il Parco della Musica, ancora più avvincente e rappresentativa di un’evoluzione culturale nel panorama cinematografico.Sceneate e significato delo “della morte”La voce di Denzel Washington, che interpreta l’imperatore Macrino, ha aggiunto sapore alla discussione. In un’intervista con Gayety, ha rivelato il suo personale impatto di unaaudace in cui “haato un uomo sulla bocca”.