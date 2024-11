Amica.it - Sopracciglia decolorate: le tecniche per ottenere il risultato desiderato

Da un paio di anni, lehanno fatto capolino tra i look alternativi e i make up più audaci. Protagoniste delle ultime sfilate. Chiare, anzi chiarissime, levengono sbiancate in modo radicale, fino a quasi scomparire dal viso cambiandone i connotati.Comedelle?Ci sonodifferenti per raggiungere il. L’acqua ossigenata permette ditanto una schiaritura graduale, quanto un effetto più deciso. Bastano poche gocce di acqua ossigenata a dieci volumi e un cotton fioc per applicarla con precisione. Perla tonalità giusta, poi, è possibile riapplicare il prodotto più volte.In ogni caso, il nostro consiglio è di rivolgersi a un professionista che assicuri un trattamento delicato e sicuro.