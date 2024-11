Oasport.it - Sinner e l’importanza di vincere il girone alle ATP Finals: il possibile incrocio in semifinale

Leggi su Oasport.it

Questa sera Jannikscenderà in campo per il terzo match della fase a gironi. La qualificazionesemifinali è davvero vicina e potrebbe arrivare anche già prima di giocare, grazie all’eventuale vittoria di de Minaur su Fritz o al successo dell’americano ma in tre set contro l’australiano. Calcoli che verranno sicuramente fatti nel corso della giornata, ma c’è un dato certo:vincendo è sicuro di chiudere al primo posto il.Terminare in prima posizione dovrebbe teoricamente dare un piccolo vantaggio all’altoatesino.affronterebbe il secondo classificato dell’altro raggruppamento, in questo momento Casper Ruud, andando così ad evitare la sfida con l’altro primo classificato, attualmente Alexander Zverev, considerato il vero rivale dell’azzurro in ottica vittoria finale.