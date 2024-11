Rompipallone.it - Serie A, è lui il nuovo allenatore: “Siamo pronti!”, è arrivato

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 13 Novembre 2024 23:14 di Pasquale La RagioneL’è appena sbarcato: è la conferma ufficiale, iltecnico inA sarà lui È stato confermato il nome delche si occuperà di far recuperare al meglio la squadra giallorossa, dato il periodo negativo che attualmente sta attraversando.Stiamo parlando di Claudio Ranieri, Sir Claudio, pronto ad affrontare la sua terza avventura con la Roma: la prima risale all’autunno 2009, in cui riuscì quasi a conquistare lo scudetto; la seconda alla primavera 2019, ma l’decise di congedarsi a fine annata.Questa terza avventura risulterà la più difficile, dati i problemi emersi negli ultimi tempi, la difficoltà della squadra nel trovare un equilibrio, il dodicesimo posto in classifica e la delusione dei tifosi.