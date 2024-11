Abruzzo24ore.tv - Sequestro a un Pub di Giulianova: Abusi sul Demanio Pubblico, la Guardia Costiera Interviene

Teramo - Un pub nel porto diè stato sequestrato per lavori non autorizzati sul, nonostante le ripetute richieste di sanatoria edilizia da parte dell'autorità giudiziaria. Un intervento delle forze dell'ordine ha portato aldi un pub situato nella zona sud del porto di, dopo che sono emerse irregolarità legate ad alcune opere edilizieve. Laha eseguito un provvedimento disposto dal Tribunale, che ha visto coinvolto il locale per la mancata sanatoria edilizia. Il provvedimento è giunto in seguito ad una serie di segnalazioni da parte delle autorità competenti, che avevano già richiesto nei mesi scorsi la regolarizzazione della situazione. Secondo quanto riportato, il pub avrebbe realizzato interventivi sulsenza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni.