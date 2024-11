Ilgiorno.it - Sarnico, anziana travolta da un’auto e sbalzata sull’asfalto: è in condizioni gravissime

Un’di 83 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere statada, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto in via Donatori di Sangue intorno alle 17.30 di giovedì pomeriggio, in prossimità di un parcheggio. Dopo l’urto, la donna è statain aria per diversi metri finendo. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato su posto un’ambulanza emedica: l’presentava traumi al cranio e al volto e viste leestremamente critiche è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento e stabilire eventuali responsabilità a carico dell’automobilista.