Sanità pubblica basta finanziamenti ai privati

"Manca il rapporto tra eletti e territorio e il nostro obiettivo è invertire questa tendenza, rappresentando le istanze degli umbri, abbandonate da anni". Così l’avvocato Stefano Mingarelli, che con Federica Casuzzi è candidato in Regione nella lista di Alleanza verdi sinistra. Quali conseguenze per Foligno senza un rappresentante in Regione? "Su tutte il mancato raddoppio della Orte Falconara, che doveva avvenire con i fondi Pnrr e che ora, proprio per la mancanza di rappresentanti, rischiamo di perdere". Perché la sua candidatura? "Mi candido dopo le amministrative di primavera e quelle del 2019. Ho accettato per mettere a disposizione la mia esperienza con laamministrazione, con gli obiettivi di una, lavoro giusto e dignitoso, trasporti e tutela di ambiente e aree interne".