Saipem stringe un contratto da 19 miliardi in Suriname il titolo sale in Borsa

Quifinanza.it - Saipem stringe un contratto da 1,9 miliardi in Suriname, il titolo sale in Borsa

Leggi su Quifinanza.it

ha ottenuto undel valore di 1,9di dollari da TotalEnergies per lo sviluppo sottomarino del progetto GranMorgu, situato nel giacimento di petrolio e gas del Blocco 58, a 150 km dalla costa del.I dettagli dell’accordoIl progetto, della durata prevista di 5 anni con il primo petrolio atteso nel 2028, segna il primo grande sviluppo sottomarino in. L’obiettivo è aumentare la produzione nell’area centrale del blocco, tramite un sistema di pozzi sottomarini collegati a un’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO).“Questo importanteconsolida ulteriormente la posizione dicome player di riferimento nel settore offshore e sottomarino, confermando la sua capacità di acquisire progetti complessi e di alto valore in mercati strategici come il”, scrive la società nella nota.