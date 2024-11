Ilfattoquotidiano.it - Ritrovata viva Chanel Maya Banks, l’attrice di Gossip Girl sparita nel nulla da due settimane: “Suo marito aveva un labbro rotto, segni e graffi sul collo e sulle braccia”

è statain Texas lunedì 11 novembre. La 36enne attrice diera scomparsa duefa e il fatto era subito diventato virale in quanto sua cugina, Danielle-Tori Singh, sulla pagina di GoFoundMe aperta online per aiutare le ricerche della Bank,spiegato sia che erano stati effettuati due controlli, il 7 e l’8 novembre, nell’appartamento dellae lei “non era lì”, ma soprattutto che suo“non stava collaborando con la polizia”. “Ha portato con sé solo il cellulare e il computer portatile. Lei non va da nessuna parte senza il suo cagnolino”,scritto facendo trasparire grossa preoccupazione la Singh. “Non passa più di 48 ore senza parlare con me o con sua madre”. Danielle-Tori Singhpoi ricordato che la cugina si era sposata da poco con un uomo e che quest’ultimo nonla minima nonintenzione di collaborare con la polizia per ritrovarla.