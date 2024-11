Ilfattoquotidiano.it - Ritirato lotto di slime “melma di miele” per possibile presenza di Boro: ecco il lotto interessato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di, una sostanza che in dose massiccia è considerata pericolosa per i bambini, in undichiamato “di”. La segnalazione arriva dal Ministero della salute a seguito di controlli a campione effettuati nell’ambito di un’azione svolta dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Si tratta di un gioco prodotto in Cina da una ditta locale del Guangdong, esportato in Europa da una società con sede in Irlanda e commercializzato e venduto online anche in Italia da una società con sede a Gelsenkirchen, in Germania.Si trova in vasetti in plastica trasparente da 200ml e all’interno di vede un’ape in plastica. Ilè quello con numero 20240401001, con codice a barre 7802694520 e codice della partita 6398231372. Il motivo del richiamo è la non conformità delloai requisiti della Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli e alla norma europea EN 71-3.