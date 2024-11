Gaeta.it - Riflessioni e narrazioni sulle vittime del Covid-19: la nuova puntata di Piazza Libertà

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il programma “”, condotto da Armando Manocchia, torna in onda giovedì 14 novembre 2024 alle 20:30 sul canale Rumble. Questo episodio affronterà il tema delledel-19 attraverso le voci di Eleonora Coletta e Sabrina Gualini, due figure che hanno vissuto sulla propria pelle la tragedia della pandemia, contribuendo alla creazione di una coscienza collettivadifficoltà del periodo.L’intervento di Eleonora ColettaEleonora Coletta, avvocato da venti anni e attiva nel campo della sanità, porta un’esperienza diretta nella lotta per la giustizia per ledel-19. Dal suo ruolo all’INAIL e come Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, ha approfondito inchieste legate alla terapia e alla protezione legale in contesti sanitari.