Sport.quotidiano.net - Qui Atalanta. Scalvini ora scalpita. Rinforzo da 40 milioni

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’sta per inserire unpesantissimo per la difesa prima del mercato invernale senza ricorrere agli svincolati. Alla ripresa del campionato nell’elenco dei convocati dovrebbe riapparire il nome di Giorgio, cinque mesi e venti giorni dopo la rottura del legamento crociato avvenuta nel finale del match del 2 giugno contro la Fiorentina. Centosettanta giorni dopo l’operazione il difensore è pronto a tornare a respirare il clima del grande calcio. Da inizio novembre il centrale si sta allenando sul campo e il reinserimento in squadra comincerà dalla sosta attuale. Ieri ha ha svolto parte del lavoro in gruppo (terapie, invece, per Zappacosta: lesione di primo grado del muscolo soleo sinistro). Appuntamento, per il classe 2003, domenica 24 al Tardini di Parma, oppure la settimana successiva, il 2 dicembre, all’Olimpico di Roma.