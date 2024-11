Puntomagazine.it - Qualiano: Abbandono di rifiuti speciali in Via Ripuaria e Via Sambuco

Nuovo episodio di abbandono di rifiuti segnalato in redazione dall'Associazione Europea Operatori Polizia, questa volta si tratta di due vie principali Via Ripuaria e Via Sambuco. In Via Ripuaria sul ciglio della strada sono stati gettati da ignoti ogni tipo di rifiuto speciale: sacchetti della spazzatura, taniche vuote, cestelli di olio, cartone e indumenti. A via Sambuco invece sono stati catalogati numerosi rifiuti di natura pericolosa, richiusi in dei sacchi plastica. Si richiede come sempre l'intervento delle Autorità e del Comune di Qualiano per rimuovere tempestivamente la lunga scia di rifiuti che straborda sempre più sul ciglio stradale.