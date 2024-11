Ilrestodelcarlino.it - Pesaro-Picchio, la prima volta nel ’39. Finì 1-1. E si giocò al mitico Dorico

Il primo Vis-Ascoli di campionato siil 5 marzo 1939, nella neonata serie C, sul neutro deldi Ancona e1-1, a segno Gnocchi per i pesaresi. Il Benelli era stato squalificato per le intemperanze dopo Vis-Terni 1-2, con la squadra pesarese pesantemente penalizzata dall’arbitro (un’espulsione dopo pochi minuti, un rigore negato, vi ricorda qualcosa?). L’ultimo si è giocato 23 anni fa, in C1, di nuovo 1-1 (Fontana per i bianconeri, il difensore Pellegrini nel finale per i biancorossi). Il pari è il risultato più ricorrente nel derby fra nord e sud delle Marche: è uscito 14 volte su 30 sfide di campionato totali, con 9 vittorie a 7 per gli ascolani. Al Benelli bilancio pari: 4 vittorie a testa e 7 pareggi. L’ultimo successo biancorosso, in un recupero di fine anno dopo una gara sospesa per neve (allora succedeva), reca un 3-1 grandi firme: doppietta di Ceccolini e Di Virgilio per, un rigore di Carletto Mazzone sull’altra sponda.