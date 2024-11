Ilrestodelcarlino.it - Partita la corsa contro il tempo. Al via i lavori per i nuovi box. Obiettivo, concludere a marzo

Lailè iniziata. Al via in questi giorni, in Autodromo, iper la costruzione dei trebox più relativa terrazza hospitality accanto alla palazzina direzione di gara. L’intervento, che porterà a 40 i garage dell’Enzo e Dino Ferrari, costerà 1,2 milioni di euro. Le operazioni sono state affidate nelle scorse settimane da Con.Ami (soggetto titolare del 100% delle azioni di Formula Imola) alla ditta ravennate Cear. Quest’ultima, a sua volta, farà eseguire l’intervento alla sua consorziata Zini Elio di Imola. L’(o meglio, l’imperativo) è chiudere il cantiere a primavera, inper il ritorno in riva al Santerno del Wec, in programma il 19-20 aprile 2025. Del resto, sono stati proprio i vertici del Mondiale Endurance, che hanno un contratto con l’Autodromo fino al 2028 (almeno per quanto riguarda il prossimo anno la tassa pagata da Formula Imola per la ‘6 Ore’ è di 350mila euro più Iva), a chiedere di ampliare la dotazione degli spazi a disposizione dei team.