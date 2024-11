Gaeta.it - Nasce l’appello per un’alleanza tra aziende e scuole a Napoli Est: un’opportunità per i giovani

AEst, si alza forte e chiaroper creare sinergie tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni scolastiche. Gianni Forte, noto imprenditore locale, si è fatto portavoce di questa esigenza durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi presso l'istituto comprensivo "Scialoja Cortese Rodinò" nel quartiere Barra. L'incontro ha messo in evidenza la necessità di offrire aile competenze e le opportunità necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, in un contesto segnato da disagio sociale e criminalità.L'importanza di un circuito virtuosoNel corso dell'incontro presieduto dal prefetto Michele di Bari, Forte ha sottolineato l'importanza di costruire un "circuito virtuoso" in grado di fornire ai ragazzi alternative valide e attrattive.