Musica al femminile, “Entre Cuerdas” con Eleonora Bianchini e Giulia Salsone

Ancora un incrocio di stili al Maggio della. Dopo l’accostamento tra barocco, elettronica e jazz, venerdì 15 novembre alle ore 20 si incrociano sul palco di GALOP24, nel Galoppatoio della Reggia di Portici, la canzone moderna e la melodia d’autore brasiliana. Secondo appuntamento di Maggio in Jazz –al, “” è il progetto nato dall’incontro tra. Provenienti da differenti esperienze, sono entrate in contatto alcuni anni fa, a Roma. Alle spalle, tantaed esperienze diverse, ma anche una comune passione per lajazz e sudamericana, a testimonianza di una versatilità artistica che è caratteristica speciale di entrambe.Come attratte da una calamita, la chitarra e la voce si sono ritrovate subito. Ne è nata una nuova esperienza artistica nella quale immergersi, lasciando allail compito di tracciare un racconto.