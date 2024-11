Gaeta.it - MoRe Impresa Festival 2024: Francesca Giubelli e Pablo Trincia esplorano l’innovazione dell’IA nel lavoro

Facebook WhatsAppTwitter In occasione deldedicato ale organizzato da Lapam Confartigianato, arriva, la prima influencer virtuale italiana creata interamente con intelligenza artificiale e certificata da Meta., accompagnata dai suoi creatori Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani, offrirà un’analisi su come l’IA stia ridefinendo il mondo delcreativo e digitale. L’evento si terrà presso la sede centrale di Lapam a Modena, in Via Emilia Ovest 775, a partire dalle ore 18.: un progetto all’avanguardia tra tecnologia e storytellingrappresenta una nuova frontiera nel mondo delle influencer, nata dall’incontro tra tecnologia avanzata e narrativa digitale. Con il suo intervento dal titolo “e Intelligenza Artificiale”,racconterà il percorso che ha portato alla sua nascita e certificazione, condividendo le potenzialitànel settore del marketing digitale e dell’intrattenimento.