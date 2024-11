Donnapop.it - Mediaset non sa più che fare per salvare La Talpa: Diletta Leotta ospite ovunque, ma basterà a salvare il reality?

Leggi su Donnapop.it

Ladiè partita in svantaggio dall’inizio: il programma è slittato diverse volte, ma finalmente, alla fine è riuscito a esser mandato in onda, sebbene in maniera decisamente diversa dalla solita.Quella corrente è la quarta stagione de La, arrivata ben 16 anni dopo l’ultima edizione del. Nonostante il grande fermento iniziale, però, sembra che il programma condotto dafaccia fatica a raggiungere le aspettative. Le prime due puntate, infatti, hanno ottenuto una media di share del 13%.I numeri tuttavia in qualche modo confortano Pier Silvio Berlusconi eche applaudono ai risultati portati dae da La. Ovviamente, come è noto, i risultati non sono certo quelli portati da altre trasmissioni e da altre conduttrici, ma l’azienda non si scompone e i comunicati stampa parlano di ottimi traguardi.