Dilei.it - Maria De Filippi: “Ho rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo”. Il motivo

Leggi su Dilei.it

Dehadi. La conduttrice Mediaset lo ha rivelato a RTL 102.5, dove è intervenuta telefonicamente per fare una sorpresa a Kekko dei Modà che ha annunciato il suo ritorno sulle scene musicali. Queen Mary, come la chiamano i suoi sostenitori, ha parlato di uno spiacevole episodio avvenuto dopo la morte del marito, scomparso a febbraio 2023 all’età di 84 anni.PerchéDehadiDeè intervenuto al telefono su RTL102.5 in una puntata del programma Password con ospite Kekko Silvestre dei Modà. La bionda presentatrice si è detta contenta del ritorno del cantante – a giugno 2025 terrà con la band un concerto a San Siro – e ha poi menzionato le difficoltà che oggi hanno gli artisti con i social network.