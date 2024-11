Luca Barbareschi al Linea d’Ombra Festival | Il Centro Sperimentale? Non mi interessa

Leggi su Cinefilos.it

al: “Il? Non mi”Quinta giornata deldi Salerno, anche quest’anno diretto da Giuseppe D’Antonio, fondatore della manifestazione, e Boris Sollazzo. Ospite d’eccezione della giornata, che ha intrattenuto il pubblico in un appassionato incontro, rispondendo alle domande di Sollazzo e ripercorrendo alcuni momenti della sua lunga e intensa carriera, raccontando aneddoti sul suo rapporto con artisti come Roman Polanski, Walter Chiari, le avventure giornalistiche con Gianni Minà, ipnotizzando la platea con la sua immensa cultura e con la schiettezza che ha da sempre caratterizzato il suo essre personaggio fuori dagli schemi.Impossibile non chiedergli, a poche ore dalle dimissioni di Sergio Castellitto dalla carica di Presidente deldi Cinematografia, se non sia arrivato il momento perdi accettare una carica istituzionale di prestigio.