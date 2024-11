Oasport.it - LIVE Belgio-Italia 0-0, Nations League calcio in DIRETTA: titolare Rovella come regista di centrocampo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Nei precedenti, l’avanti con 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte; in, 5 successi a 3.20.16 L’ultima vittoria delcontro l’risale a un’amichevole del 2015 finita con il punteggio di 3-1.20.10 La partita di ritorno con ilè il 24° match dell’contro una nazionale allenata da un allenatore di originena, in questo caso Domenico Tedesco.20.06 L’insegue la terza qualificazione di seguito in.20.00 I risultati degli azzurri nel torneo è di 12 successi, 8 pareggi, 4 sconfitte (media punti 1.83); 35 goal segnati (con 18 giocatori diversi) e 23 quelli subiti (differenza gol +12). Il risultato più frequente è stato l’1-1 (4 volte, lo 0-0 invece tre), diversamente il 4-1 con Israele dell’ottobre scorso è il successo più ampio nella competizione.