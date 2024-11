Lanotiziagiornale.it - L’Italia nella morsa della povertà, dilaga quella tra i bambini

Dopo l’Istat che ha certificato che nel 2023, primo anno intero del governo Meloni, l’incidenzaassoluta ha raggiunto tassi record tra i minori oltre che tra le famiglie operaie, arrivano i dati pesanti sullaalimentare tra idi Save the Children. Il quadro che emerge è che in Italia ci sono sempre menoe sempre più poveri.La XV edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia, dal titolo ‘Un due tre.stella. I primi anni di vita’ mette in evidenza un “Paese fragile, con profonde disuguaglianze sociali e territoriali, in cui i nuovi nati sono sempre meno e le opportunità, fin dai primi mille giorni di vita, non sono uguali per tutti”.Dati allarmanti sullaalimentare tra i minoriUno dei dati più gravi del rapporto è che nel 2023 in Italia duecentomilatra 0 e 5 anni hanno vissuto inalimentare ovvero in famiglie che non sono riuscite a garantire ai propri figli almeno un pasto proteico ogni due giorni.