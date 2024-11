361magazine.com - “Le Iene presentano: Inside”, le anticipazioni di giovedì 14 novembre

“Le”, ledi14Domani,14, in prima serata, su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, lo spin-off de “Le” ideato da Davide Parenti. La sesta puntata, dal titolo “1000 ragazzi in fuga dalla droga”, è un viaggio compiuto da Cizco e dall’autore Angelo De Luca, nel mondo della tossicodipendenza.Il racconto si basa sull’osservazione, durata più di sei anni, di San Patrignano, una delle comunità di recupero più grandi del mondo. Nella serata si proverà a rispondere alle seguenti domande: come si finisce schiavi della droga? Come ci si allontana? E, infine, come si torna a una vita normale?Le testimonianze dei ragazzi che ne sono usciti e quelle di chi sta ancora provando a combattere per riuscirci, aiuteranno nelle risposte.