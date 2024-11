Gaeta.it - L’Aquila si prepara per Ognissanti: affluenza in crescita e segni di ottimismo per il futuro turistico

Facebook WhatsAppTwitter Il lungo weekend dipromette di portare un afflusso significativo di turisti nella città de. Un recente sondaggio condotto dalla Cna Turismo evidenzia unanelle presenze nelle strutture ricettive, suggerendo un buon percorso intrapreso fino ad oggi e prospettive incoraggianti in vista del 2026, anno in cuisarà Capitale italiana della cultura. Le evidenze raccolte manifestano un chiaro segnale dell’aumento di attrattiva della città, un fattore cruciale per il settoredell’appealRoberto Laglia, presidente della Cna Turismo del, ha sottolineato come il brandstia guadagnando popolarità tra i turisti. La qualità della destinazione ha visto un incremento notevole, grazie anche al recupero delle bellezze storico-architettoniche e al fatto che quasi tutte le strutture sono ora pronte per accogliere visitatori.