Iltempo.it - La versione di Hegseth e l'anti Woke

Leggi su Iltempo.it

«The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free» (La guerra contro i guerrieri: dietro al tradimento degli uomini che ci mantengono liberi) questo il titolo del libro un po' politico ed un po' autobiografico che ha conquistato il cuore di Donald Trump fino al punto da nominarne l'autore nuovo Segretario alla Difesa (il Ministro nel sistema americano). Ma chi è questo Petee cosa dobbiamo aspettarci da lui? Innanzitutto va detto che si tratta di una rivoluzione, non solo rispetto all'amministrazione Biden ma anche al primo mandato del 2016.è un ex militare di 44 anni congedatosi dieci anni fa con il grado di capitano. L'attuale Segretario alla Difesa (Lloyd Austin) è un generale a quattro stelle: li separa qualcosa come sette gradi. Ma non è solo Biden ad aver scelto per quell'incarico figure della “nobiltà” militare, lo stesso fece Trump otto anni fa.