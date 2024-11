Spettacolo.periodicodaily.com - Il Primo EP di Nicola Ferrari è “Forever There”

, il talentuoso rocker di Sassuolo, torna a far sentire la sua voce con il nuovo singolo “”.Un Nuovo Singolo in Radio per “, il talentuoso rocker di Sassuolo, torna a far sentire la sua voce con il nuovo singolo “”. Questo brano, un’emozionante fusione di sonorità acoustic rock, cattura l’essenza di un momento di pura felicità personale. Il protagonista della canzone cava con gioia e gratitudine, esprimendo il desiderio che quel momento speciale possa durare per sempre. “” non è solo un pezzo musicale: è l’apertura di un viaggio che si snoda attraverso il suoEP, un’opera che include anche due brani inediti, “I’m Waiting” e “Glimmer of Light” (pubblicato sotto l’etichetta IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management, con distribuzione Virgin Music Group).