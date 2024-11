Iltempo.it - Il casting dei migranti. Così le Ong prelevano i clandestini per stoppare il governo

Il Mediterraneo è da tempo ormai teatro di un braccio di ferro fra la Guardia Costiera e le Ong. Da una parte le autorità marittime che, per tenere le navi della Organizzazioni non governative fuori dalle aree Sar (Area di ricerca e di soccorso), assegnano porti lontani alle imbarcazioni di soccorso. Solo per fare un esempio la Life Support, la nave di Emergency, da dicembre 2022 al novembre 2023 su 105 giorni trascorsi in mare ne ha impiegati 56 per trovare l'approdo. Dall'altro le imbarcazioni delle Ong che cercano di intercettare i caicchi per evitare che i“idonei” al trasferimento in Albania vengano presi in carico dalla nave Libra; almeno secondo un dossier della Guardia costiera. In particolare tra il 5 e il 6 novembre, contestualmente alle attività relative al protocollo Italia-Albania, le unità Ong hanno navigato in modo tale da spartirsi le aree Sar maltese e libica, anche in funzione delle dimensioni e capacità delle imbarcazioni.