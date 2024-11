Movieplayer.it - Hercules: il prossimo live-action della Disney si svolgerà dal punto di vista di Ade

Anche se non abbiamo ancora notizie ufficiali, una nuova indiscrezione sostiene che il filmdisidaldidel cattivo Ade. Dopo insistenti voci, l'anno scorso abbiamo finalmente avuto la conferma che lastava ufficialmente procedendo con un remakedi, con Guy Ritchie, regista di Aladdin, che avrebbe dovuto dirigere il progetto e i registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, come produttori. A parte alcune indiscrezioni sul casting, da allora gli aggiornamenti sono stati pochi e non si sa ancora quali attori daranno vita ai personaggi principali. Ora, lo scooper Daniel Richtman riferisce che il progetto è stato sottoposto a un'ampia revisione e che ora sidaldidel cattivo Ade, che potrebbe .