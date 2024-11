Oasport.it - Giulia Gennari: “Ricordo una cosa di Velasco risuonare in testa. Antiga? La squadra non si è lamentata”

Nel consueto appuntamento domenicale con Volley Night, andato in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotto da Enrico Spada, Simona Bastiani e Paolo Cozzi, è stata ospite, palleggiatrice di Scandicci: tra gli argomenti trattati spiccano la vittoria su Bergamo, l’infortunio di Beatrice Parrocchiale, l’esonero di Stéphaneed i prossimi impegni tra campionato e Champions League.L’analisi del match vinto da Scandicci contro Bergamo per 3-0: “Bergamo è unache comunque sta giocando molto bene, noi ovviamente siamo due squadre che abbiamo ambizioni diverse, però loro stanno giocando bene, ci hanno messo in difficoltà, sono unache non molla mai, che sbaglia poco, quindi era comunque una partita che poteva essere un po’ ostica. Noi a parte il primo set, in cui comunque abbiamo fatto un po’ di fatica ad ingranare, poi in realtà è andata abbastanza bene, siamo riusciti ad avere un gioco abbastanza tranquillo, insomma ad avere sempre un po’ di punti di vantaggio che ci permettessero di giocare abbastanza tranquille e quindi abbiamo portato a casa questi tre punti che non sono mai scontati.