Oasport.it - Ginnastica artistica, Angela Andreoli costretta ad operarsi. Rientro previsto nel 2025

Attraverso una nota stampaha comunicato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico e che ilavverrà non prima del. L’azzurra si è infortunata nel corso del Memorial Arturo Gander, procurandosi un distacco osseo al ginocchio. I legamenti non sono interessati dal problema occorso alla ginnasta.La 18enne lombarda si opererà proprio a Brescia e l’intervento si è reso necessario per riacquisire la funzionalità completa dell’articolazione: sebbene non ancora definiti con esattezza, i tempi di recupero dall’operazione saranno abbastanza lunghi e l’azzurra tornerà nel nuovo anno solare.Le parole di: “Sono molto dispiaciuta di dovermi fermare, ma sono grata di questo meraviglioso 2024, che mi ha regalato la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nel concorso a squadre.