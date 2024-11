Ilfattoquotidiano.it - Ford rallenta la produzione di EV in Germania e Jaguar ferma le vendite di termiche in UK. Acea: “Mercato auto elettriche stagnante”

Nonostante le ormai conclamate difficoltà commerciali che lemobilistanno incontrando a livello globale, ci sono costruttori che hanno deciso di puntare tutto sullea batteria: è il caso della, che l’11 novembre ha ufficialmente interrotto ledi nuove/ibride nel Regno Unito. Una mossa strategica pensata per concentrare le forze sulla transizione ai veicoli elettrici: i primi di nuova generazione, però, non arriveranno prima dell’estate del 2026 e fino a quella datasparirà dai radar delinglese.Secondo un portavoce dell’azienda, tutte leancora rimaste invendute, saranno classificate come vetture usate. Il costruttore inglese ha interrotto ladelle berline XE, XF e del coupé F-Type già all’inizio di quest’anno.