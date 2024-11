Velvetgossip.it - Eros Ramazzotti riceve una dolcissima dedica dalla figlia Aurora

Leggi su Velvetgossip.it

e suo padresono molto legati tra di loro. Complice anche il fatto che la giovane gli ha regalato la gioia di diventare nonno per la prima volta. E proprio per il suo compleanno la stessa primogenita ha deciso di fargli unaspeciale. A cosa serve l’amore di una donna, quando siogni giorno quello di una? Ed è proprio questo il motto probabilmente che ha deciso di adottarenei confronti della, visto che adesso è di nuovo single. Laavuta da Michelle Hunziker è molto legata a lui e non manca l’occasione di inondarlo di affetto, come ha fatto con la sua ultima: lo speciale rapporto, foto Instagram – VelvetGossipIl rapporto trava anche oltre il semplice rapporto tra padre e