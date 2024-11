Ilgiorno.it - Emergenza conducenti a Milano: 1000 euro in più al mese a chi rinvia la pensione e resta su bus e tram

Leggi su Ilgiorno.it

– Millelordi in più alaidi autobus eche decidano dire in servizio ere l’appuntamento con la. È questa l’ultima misura messa in campo da Atm per contrastare quella carenza di autisti che ha già costretto l’Azienda del trasporto pubblico cittadino non solo a diradare le corse dei mezzi pubblici in alcune fasce orarie della giornata e sulle linee meno affollate ma anche ad intervenire sui turni dei lavoratori e a dare alcune direttrici in affidamento alle aziende di trasporto private. La comunicazione al personale è stata diramata proprio ieri e riporta con chiarezza l’obiettivo del provvedimento: “Si tratta – vi si legge – di un’iniziativa che ha l’obiettivo di potenziare la forza disponibile dicosì da ridurre i disagi legati alle modifiche dei turni programmati, in aggiunta agli inserimenti di nuove risorse”.