Ecco chi sono migliori pasticceri d' Italia secondo noi

Sta vivendo un momento di grande visibilità laa da ristorazione: spinta all'innovazione, bella armonia tra salato e dolce, anticipo di tendenze che poi dilagano nelle tavole di mezzo mondo. Da qualche anno, nella guidae di Gambero Rosso, una piccola sezione dedicata, in collaborazione con Valrhona, fa luce suipastry chef:25 i premiati di questa edizione della Guida (rispetto ai 16 dello scorso anno), con molte, interessanti novità.Il mestiere del pastry chefMondo sui generis, laa da ristorazione ha caratteristiche peculiari che la distinguono da quella da laboratorio. Entrano in gioco preparazioni espresse, basso tenore zuccherino, leggerezza, sempre più “dolci non dolci”, in un gioco di sinergie con la cucina. Il dolce da fine pasto è infatti il tassello finale di un percorso di degustazione, l’ultimo momento che il cliente porta con sé dell’esperienza e il compito del pastry chef è quello di renderlo memorabile.