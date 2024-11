E' uscito il videoclip ufficiale di "Punk love storia" di Tananai

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 14 nov. (askanews) – E’ildi “”, brano contenuto nell’ultimo album di, “Calmocobra”, già tra le canzoni più amate del nuovo progetto del cantautore. Il video, prodotto da Borotalco.tv da un’idea di Stefano Clessi econ la regia di Marco Braia, segue il point of view di uno sconosciuto che, con stratagemmi, fughe, lunghe attese nei meandri più nascosti di un palasport, attende l’inizio del concerto di. Mimetizzandosi tra la folla, l’infiltrato riesce a raggiungere l’artista sul palco, salvo poi essere fermato dalla sicurezza, che ne svela finalmente l’identità. A sorpresa, sotto la maschera che lo ha celato per tutto il video, si scopre il cameo di un divertito Tiziano Ferro, artista tra i più amati della scena italiana da più di vent’anni, cheomaggia in “” con una clearance editoriale della hit “Non me lo so spiegare”.