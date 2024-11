Gaeta.it - Due giovani indagati per rapine ai danni di anziani e disabili in provincia di Padova

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I Carabinieri di Cittadella, indi, hanno avviato un’indagine approfondita che ha portato all’identificazione di due, un ventisettenne e un diciottenne, accusati di una serie di reati gravi tra cui, furti e tentati furti. Queste azioni delittuose hanno preso di mira in particolare persone anziane e, avvenendo nel corso di maggio e giugno scorsi.L’indagine e le misure cautelariLa procura die la procura presso il tribunale per i minorenni di Venezia hanno coordinato l’indagine, data la minore età del diciottenne al momento dei fatti. Entrambi isi trovano già in carcere per altre questioni, dove sono state notificate le misure di custodia cautelare in relazione a queste nuove accuse. La strategia investigativa dei Carabinieri ha compreso un’attenta raccolta di prove e testimonianze, che hanno consentito di ricostruire il modus operandi deglie di attribuire loro almeno quattro episodi criminosi.