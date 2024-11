Anteprima24.it - De Luca, pronto progetto riqualificazione urbana Parco Verde

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Con i commissari di Caivano stiamo lavorando per approvare undiurbanistica del. Più tardi abbiamo in giunta la presa d’atto di questo programma che è in variante urbanistica”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, prima di entrare alla scuola Milani di Caivano per la presentazione dell’ecosistema educativo nell’area nord della Provincia di Napoli. “Per quanto riguarda noi della Regione – ha proseguito De– con l’Acer, l’Agenzia Campana per edilizia residenziale, stiamo facendo undidi un altro quartiere di edilizia popolare nell’area nord che sarà completamente riqualificato. Insomma cerchiamo di mantenere il massimo di attenzione e di sensibilità per tutta l’area Nord di Napoli.