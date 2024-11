Cosa hai combinato? Labbra gonfie a papera la famosa italiana è irriconoscibile dopo l’intervento

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ultimamente è diventata di moda una tecnica per eliminare il filler allee tornare a un aspetto più naturale. Si chiama ialuronidasi, un enzima in grado di neutralizzare l'acido ialuronico iniettato precedentemente. Quando vengono iniettati nella zona interessata, la ialuronidasi accelera la degradazione dell'acido fino ad eliminarli del tutto.L'effetto è praticamente immediato: la ialuronidasi agisce entro un'ora e i risultati sono già visibili entro le 24 ore. Con la crescente popolarità dei filler all'acido ialuronico, la ialuronidasi è diventata un farmaco essenziale per la correzione delle complicanze e dei risultati insoddisfacenti di questi trattamenti.L'influencer Nicole Pallado si sottopone alla ialuronidasiTra le vip che si sono sottoposte a questo trattamento la tiktoker ed esperta beauty da due milioni di follower Nicole Pallado.