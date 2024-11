Lettera43.it - Come cancellare o disattivare l’account su X: la guida

In protesta contro la gestione di Elon Musk, sempre più persone hanno deciso di cancellarsi da X. È in caso di celebritàJamie Lee Curtis e gli italiani Elio e le storie tese, oltre che di testateil Guardian e manifestazioni culturalila Berlinale. Negli Usa, all’indomani delle presidenziali vinte da Trump, l’utenza è calata di 115 mila unità in 24 ore, registrando la perdita giornaliera più ampia dall’acquisto del patron di Tesla nel 2022. La procedura per eliminare oppureper un periodo di tempo limitato il proprio account è rapida e intuitiva, tanto che bastano pochissimi minuti. Eccofare sia da browser sia da mobile.LEGGI ANCHE: Fuga da X, le alternative social: da Bluesky a Threadsil proprio account su X e conservare i datiDicendo addio a X si andrà incontro alla perdita di tutte le attività svolte in Rete, inclusi il proprio nome utente e il profilo pubblico che non saranno disponibili sul dominio x.