Colletta Alimentare in Lombardia sabato 16 novembre | i punti vendita e i prodotti più richiesti

Milano, 142024 – Tutto pronto anche inper la Giornata Nazionale della, che sarà16. L’iniziativa prevede la presenza di volontari presso iaderenti della Grande Distribuzione Organizzata che invitano centinaia di migliaia di persone che vanno a fare la spesa a donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà. L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. InLe richieste aumentano sempre più. Ad oggi sono 1200 le associazioni caritative dellache chiedono aiuti al Banco, per poterli poi ridistribuire tra i propri assistiti.