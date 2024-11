Ca’ Dario a Venezia il palazzo maledetto è stato venduto I suoi proprietari morti o falliti | da Raul Gardini al manager degli Who

Leggi su Open.online

Mille metri quadrati di superficie, un giardino di 170 metri quadri sul retro e poi la posizione: davanti al Canal Grande e a pochi metri dalla Basilica di Santa Maria della Salute. Una descrizione del genere farebbe gola a qualsiasi magnate o vip desideroso di avere una residenza di lusso a, ma Ca’da tempo era rimasto in. Fino a qualche giorno fa, come scrive Giorgia Zanierato sul Corriere, quando l’edificio èa un acquirente rimasto anonimo alla cifra di 18 milioni di euro. Anche la più grande casa d’aste al mondo, Christie’s, voleva disfarsene e per questo aveva incaricato l’agenzia toscana Romolini Immobiliare. La storia Sul perché di tale difficoltà è presto detto: Ca’è conosciuto anche come «il» infatti tutti isonoin maniera tragica o