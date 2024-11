Romadailynews.it - Almanacco del 14-11-2024 ore 07:30

del giorno giovedì 14 novembre buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giocondo di Bologna vescovo e martire e mercenario sono una pioggia Max Pezzali Claude Monet Michele Cucuzza Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi ce l’abbiamo Roger ce li abbiamo e allora le andrà Buon compleanno Ale buon compleanno a Lucia Marika Paolo buona giornata e il viaggio nel tempo oggi in realtà ci porta in quel 14 novembre del 1977 brevetta il laser il primo laser funzionante al mondo Il nel 1922 invece la BBC Avvia la prima trasmissione regolare dalla stazione della Marconi di Londra le prime trasmissioni traduzione se ho detto trasmissioni radiofoniche regolari della British broadcasting Company che puzza una chiamata BBC invece oggi 14 novembre come ogni anno in questa data si celebra la giornata mondiale del diabete promossa dall’ International diabete is the Federation lo scopo di informare e sensibilizzare le persone in merito alla malattia al contempo diffondere le norme di prevenzione del diabete si tratta di una federazione di 200 associazioni in oltre 160 paesi in Italia esistono diverse associazioni che si occupano della malattia che è stata riconosciuta dall’ assemblea generale delle Nazioni Unite un problema sociale per il mondo vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagniadel giorno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa