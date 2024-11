Gaeta.it - Allarmante povertà alimentare in Italia: oltre 200.000 bambini a rischio nella fascia 0-5 anni

Facebook WhatsAppTwitter La situazione inriguardante lainfantile si fa sempre più preoccupante. Secondo i dati più recenti forniti dall’Atlante dell’Infanzia di Save The Children, nel 2023, circa duecentomiladi età compresa tra 0 e 5vivono in famiglie che non riescono a garantire loro un pasto proteico ogni due giorni. La questione è critica, in particolare al Sud e nelle isole, dove la percentuale dicolpiti cresce in modo significativo.I numeri dellainL’analisi dei dati evidenzia che il 8,5% deinidi età 0-5sperimenta una grave forma di. Questo significa che200.000non hanno accesso minimo ai nutrienti fondamentali. I dati mostrano comela metà di questi piccoli vive al Sud e nelle isolene, dove lacolpisce il 12,9% delle famiglie.