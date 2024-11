Gaeta.it - Aggressione nella partita di calcio: Daspo per giovane calciatore ad Aprilia

In un episodio di violenza che ha scosso il mondo deldilettantistico, unè stato colpito da un provvedimento didopo aver aggredito un avversario al termine di un match. Gli eventi sono avvenuti domenica 10 novembre presso il centro "Primavera Campus", durante unadel campionato di Eccellenza fra le squadre "CSP" e "Anzio". La decisione della questura di Latina di emettere ilsottolinea la serietà della situazione e il fermo impegno delle autorità nel prevenire comportamenti violenti nello sport.L'durante laL'incidente è successo al termine di unache, come molte in un campionato dilettantistico, avrebbe dovuto concludersi senza incidenti. Un, nato nel 2008 e in forza alla squadra ospite, ha iniziato un acceso scambio di parole con un avversario.