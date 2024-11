Zonawrestling.net - AEW: Il piano di MJF ha funzionato, Adam Cole non potrà sfidarlo a Full Gear

Poter combattere contro MJF non è mai facile e in questi anni lo ha dimostrato, in tanti hanno dovuto affrontare una serie di sfide prima di arrivare a ottenere un match contro di lui e così è stato anche questa volta pere Roderick Strong, chiamati a conquistare tre vittorie di fila prima di poter sfidare ufficialmente l’ex campione AEW. Strong e, che si sono riavvicinati nelle scorse settimane proprio grazie al nemico comune, questa notte dovevano percorrere “l’ultimo miglio”, un’ultima vittoria per assicurarsi la presenza ae per evitare ciò MJF si è affidato alla Don Callis Family, offrendo addirittura il suo Diamond Ring.Soldi ben spesiIl primo impegnato nella serata di Dynamite è stato Roderick Strong che ha sorpreso il suo avversario Lance Archer con una Kendo Stick mentre sul ring era scoppiata una rissa tra la Don Callis Family e Will Ospreay, Will Hobbs e Mark Davis.