Vuelle Leka | Siamo arrabbiati dimostriamolo

Ritmi indiavolati per quest’A2, che torna di nuovo in campo questa sera per la undicesima giornata in un mese e mezzo. Lasarà di scena a Livorno (palla a due ore 20.45) contro una delle squadre che l’affianca in classifica a quota 6. Una partita delicata, anche perché si gioca su un campo notoriamente molto passionale e quindi ostico da espugnare. "Sono una neo-promossa che ha aggiunto qualità con Ariel Filloy e i due americani, su un nucleo rimasto quasi intatto dopo la promozione, allenatore compreso, quindi si conoscono molto bene – spiega Spiro–. Hanno fatto un colpaccio a Forlì, dimostrando di avere carattere e in casa, a parte il debutto, hanno fatto soffrire tutti e chi ha portato via i due punti ha dovuto sudare. Troveremo un’avversaria agguerrita, perciò bisogna prepararsi per una battaglia.